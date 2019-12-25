Жители дома на улице Ольминского четвертый год живут без горячей воды

Петербуржцы вынуждены устанавливать в комнатах бойлеры, чтобы не купаться в холодной воде. Но их обвинили в перепланировке и теперь жильцы в суде отстаивают свои права на базовые блага цивилизации.

Уже четвертый год жители дома на улице Ольминского, 31, судятся с администрацией Невского района за горячую воду. В 2017 году петербуржцы узнали о проведении в доме первого за 60 лет его существования капитального ремонта. На время работ жильцам предложили переехать в Маневренный фонд. Часть жителей согласилось на это, а другая отстаивала свои права на расселение аварийного дома, так как к моменту ремонта крыша здания уже прохудилась, полы сгнили и обваливалась штукатурка. Но пока борцы за справедливость были на работе их вещи перевезли во временные квартиры, за которыми и им пришлось проследовать. Когда жильцы вернулись в обновленный дом, то остались без горячей воды. Об этом Piter.tv рассказала одна из жительниц дома Валентина Несолёнова.

Капремонт здания завершился в 2018 году. По словам активистки, дом сдали с недоделками. Мало того, что жильцов забыли обеспечить горячей водой, так еще и не отштукатурили фасад, и не установили стеклопакеты. Из-за этого часть жильцов отказалась возвращаться в своих квартиры и начали судиться с администрацией Невского района.

Ремонт сделали внутри, а снаружи как дом был обрушенным, так он и остался таким же. Также оказалось, что в доме нет горячей воды, хотя у нас есть газ и мы надеялись, что нам сделают газовые колонки, но этого не произошло. Что делать, как мыться, мы не знаем. Валентина Несоленова, жительница дома №31 по улице Ольминского.

Жильцы отправляли письма в администрацию для признания дома непригодным для жизни, но из-за проведенного там капремонта это сделать не получилось. Тогда некоторые из них решили самостоятельно решить эту проблему. Они установили бойлеры, огородив угол с ними гипроковой стеной. После этого их обвинили в перепланировке. Жильцы были готовы узаконить внесенные в комнатах изменения, но им не разрешили. В результате, администрация и межведомственная комиссия по вопросам согласования проектов перепланировки жилых помещений подали на жильцов встречный иск. Сейчас по этому вопросу идут суды.

Текст и фото: Елена Помогайбина для Piter.tv