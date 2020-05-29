Жители центра беспокоятся за состояние петербургских крыш

Теплый сезон традиционно способствует долгим прогулкам по Петербургу, а так как многие хотели бы смотреть на город с высоты, экскурсии по крышам вновь становятся востребованным развлечениям. Это нравится туристам, но не нравится жителям домов, крыши которых стали точкой притяжения.

Активисты движения "Центральный район за комфортную среду обитания" напоминают, что такие мероприятия – незаконны, как и реклама на асфальте, и требуют уничтожать информацию об этих прогулках.

Автор поста не знает, поймали ли юношу с трафаретом, но считает, что власти города напрасно не работают в плане противодействия нелегальным экскурсиям по крышам, которые опасны как для самих участников, так и для кровель старинных домов.

Поймали ли вандала, неизвестно. Но очевидно, что всю зиму никто из властей не проводил никакой работы по подготовке к борьбе с нелегальными и опасными экскурсиями на кровлях домов исторического центра. написала она.

Участники согласились: в центре настоящий бум "экскурсоводов" и рекламщиков, которые наклеивают и отпечатывают свои объявления везде, уродуя город, и с ними никто не борется. Одна подписчица рассказала, что отловила двух таких персонажей, прикинувшись потенциальным клиентом, и так узнала, что экскурсии собираются водить буквально по ее крыше.

По мнению петербурженки, в городе орудует настоящая "мафия", а прогулки по крышам "крышует" даже не полиция, а кто-то в районной администрации

Некоторые заметили, что такая реклама и сам способ заработка отсылает в 90-е, саркастично заметив, что недаром власти города так часто призывают зарабатывать и обещают свободу бизнесу. Впрочем, некоторые чиновники и сами не откажутся "заработать" на взятках с бизнесменов, полагают петербуржцы.

Власть призывает всех зарабатывать кто как может, считает, что возврат в 90-е - это спасение, на уровне правительства просят оставить всех в покое, типа пусть зарабатывают как могут. А тут еще взятки какие! написал комментатор.

Еще одна жительница центра рассказала, что некоторые гиды-руферы портят крыши, приваривая непредусмотренные проектом перила для большего удобства своих клиентов. Жители вызывают полицию, которая срезает конструкции, материалы на "бизнесменов" копятся, но дело не идет дальше, уточнила она.

Горожане уточняют, что экскурсоводы по крышам имеют значительный доход, так как спрос на такие прогулки есть, и не собираются от него отказываться, несмотря ни на что. Даже инциденты, заканчивающиеся травмами или гибелью, не останавливают гидов и мечтающих посмотреть на город с высоты., кроме того, крыши привлекают экстремалов и нетрезвых граждан, жаждущих мимолетной славы, – последние нередко ведут себя шумно, доставляя беспокойство и полиции, и жителям.

В Смольном о проблеме экскурсий по крышам знают, но не представляют, как с ними бороться: сами по себе прогулки законом не запрещены – административная ответственность может ждать только самих нелегальных предпринимателей, если докажут факт экскурсий на коммерческой основе, и тех, кто проникает на крышу, ломая замок и опечатанный вход в чердачные помещения. Но это в теории, так как зафиксировать факты нарушений сложно. Между тем, частые массовые прогулки по кровле вредят зданию и сокращают срок службы покрытия, так как быстро продавливаются листы, не рассчитанные на такую нагрузку.