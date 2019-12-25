Жители Васильевского острова пожаловались на мусор у памятника Бродскому

Коробки и пакеты валялись сразу в нескольких точках.

Жительница Васильевского острова обратила внимание на переполненные урны у памятника Иосифу Бродскому на острове Декабристов.

Один из пользователей обратил внимание на то, что петербуржцы уже начали "отдыхать" и задался вопросом о том, что же будет на длинных выходных с 1 по 11 мая.

Фотография была опубликована сегодня, 24 апреля, в День благоустройства. Во всех районах с утра начались субботники. Есть вероятность, что территорию все же оперативно уберут.

Памятник Бродскому набережной реки Смоленки, рядом с домом №28 по улице Одоевского установили в конце 2016-го года. Для некоторых жителей Васильевского острова до сих пор оказывается сюрпризом, что он был посвящен поэту — это не столь очевидно, если посмотреть на памятник.

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров / Алена Морозова