За первые три месяца 2019 года жители СЗФО взяли в ипотеку 35,4 тысяч квартир

В денежном эквиваленте это 82,6 млрд рублей.

За первые три месяца 2019 года жители Северо-Западного федерального округа взяли в ипотеку 35,4 тысяч квартир. В денежном эквиваленте это 82,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

В аналогичном периоде 2018 года банки выдали на 8,8 % меньше денег, однако ипотек в прошлом году взяли на 1 % больше. Также стало известно, что жители региона стали брать больше рублевых ипотек, число валютных продолжает сокращаться. Просрочек по выплатам у петербуржцев, как и у остальных жителей СЗФО, не много — всего 0,8 %.

Ранее мы писали, что банки начали оформлять Единую карту петербуржца.

Видео: Piter.TV