Жители Петербурга рассказали о том, как относятся к женщинам-таксистам

В воскресенье, 22 марта, отмечается Международный день таксиста.
К этому дню специалисты сервиса "Авито.Работа" приурочили исследование, целью которого было узнать, как петербуржцы относятся к женщинам-таксистам.
Оказалось, что 52% опрошенных относятся к таксисткам нейтрально, а 42% признались, что очень рады, когда за рулем оказывается именно женщина. Лишь 4% заявили, что реагируют на таких водителей негативно.
Отмечается, что жители горда на Неве особенно ценят в женщинах аккуратность вождения и вежливость.
Ранее мы писали, что петербуржцы предпочли услуги такси, вместо метро.
Фото: pixabay
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