Жители коттеджного поселка в Ленобласти жалуются на иней в домах

К вечеру температура внутри жилого помещения опустилась ниже 10 градусов.

Жители ТСН "Нижний Хутор" рассказали о проблеме, с которой пришлось столкнуться после прихода холодов. Около 200 человек наблюдают, как по стенам их домов разрастается иней. Об этом пишет 47news.

По словам жителей поселка, к вечеру температура в их коттеджах опустилась ниже 10 градусов. В большинстве домов есть электрокотлы, однако они работают из-за перебоев с электричеством.

Иней на стенах. Вода почти во всем доме замерзла, в унитазе лед. Описала ситуацию жительница одного из домов

В пресс-службе "Ленэнерго" уточнили, что за двое суток в районе было несколько краткосрочных отключений света: 5 декабря с 11:38 до 13:16 и с 14:05 до 14:22, 6 декабря – с 13:00 до 14 часов. Причиной перебоев с электричеством стали неотложные работы на оборудовании 10 кВ. С 14:00 6 декабря все потребители получают электроэнергию в полном объеме, отметили в компании.

Ранее мы писали, что в Петербурге коммунальщики использовали матрасы при уборке снега и сосулек с крыш.

Фото: 47news