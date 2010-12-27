Жители Ленобласти смогут побороться за звание лучшего туриста региона

Конкурс пройдёт в несколько этапов: первый этап — прием конкурсных заявок в срок до 16 октября 2019 года, второй этап — рассмотрение заявок членами Экспертного совета с 09 по 10 ноября 2019 года и подведение итогов конкурса.

Комитет Ленинградской области по туризму и ГБУ ЛО "Информационно-туристический центр" информирует о проведении Конкурса "Лучшие в туризме Ленинградской области" (далее Конкурс).

Конкурс пройдёт в несколько этапов: первый этап — прием конкурсных заявок в срок до 16 октября 2019 года, второй этап — рассмотрение заявок членами Экспертного совета с 09 по 10 ноября 2019 года и подведение итогов конкурса.

Заявки на участие в конкурсе принимаются от представителей туристской отрасли (гиды, экскурсоводы, объекты питания и размещения и т.д.), региональных информационно-туристских центров, туристских отраслевых ассоциаций, профильных образовательных учреждений. Конкурс проводится по 15 номинациям в различных областях туризма и с вручением специальной премии "Гран-При".

Подать заявку для участия в Конкурсе можно на сайте: лучшиевтуризмело.рф.

Цели и задачи Конкурса:

- формирование и закрепление имиджа Ленинградской области как региона, комфортного и привлекательного для туризма, обладающего развитой гостиничной и транспортной инфраструктурой, предоставляющего широкий спектр возможностей для реализации туристских потребностей и запросов различных категорий туристов;

- выявление лидеров туристической отрасли в регионе, способствующих повышению качества обслуживания и продвижения Ленинградской области как туристической дестинации.

Источник: пресс-служба ЛО