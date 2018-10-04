На 60 тысяч жителей открыт единственный спортивный комплекс, который построил Газпром. Второй спорткомплекс люди ждут с 2016 года.

Жители Красного Села жалуются на нехватку объектов спортивной инфраструктуры. Сейчас на 60 тысяч жителей открыт единственный спорткомплекс от Газпрома.

Хотелось бы, чтобы были спортивные комплексы, бассейны, чтобы заниматься спортом люди могли. Я сам играю в волейбол, хотел бы, чтобы были волейбольные площадки. Вадим, житель Красного Села

Еще один спортобъект строится на улице Свободы - на деньги частного инвестора. По задумке, в здании разместят зоны для 15 видов спорта, в том числе хоккейную арену, поле для мини-футбола, тир и батутный парк.

Новый комплекс будет готов только в 2023 году, до этого момента жители продолжат возить детей на занятия за десятки километров. Проблему нехватки спорткомплексов понимают и в местной администрации, но бюджет муниципалов не позволяет ускорить строительство.

Сегодня видим, что есть нехватка спортивных сооружений именно по линии города и федеральных объектов просто не хватает. 65 тысяч населения, у нас восемь образовательных учебных заведений, количество детей огромное, мода на спорт и здоровый образ жизни возрождается, естественно, надо где-то заниматься, нужны площадки, их физически не хватает. Сергей Якунин, заместитель главы МО Красное Село

Жители Красного Села ждут комплекс с 2016 года и надеются, что спортивных объектов в районе станет больше. Напомним, ранее Александр Беглов обещал создать условия для занятий спортом для 75% петербуржцев. В случае с Красным Селом эта цифра вряд ли будет достигнута в обозримом будущем.

Фото и видео: Piter.TV

