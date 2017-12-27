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Колпино "отрежут" от некоторых маршрутов к метро "Купчино"
Вчера, 14:49
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lesjasap
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Колпино "отрежут" от некоторых маршрутов к метро "Купчино"

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Из-за новой станции метро в Шушарах, жители города Колпино не смогут доехать до метро "Купчино".

Как сообщает "Петербургский дневник", в Комитете по транспорту планируют изменить автобусные маршруты из города Колпино в сторону Петербурга. Такие меры будут приняты из-за открытия новой станции метро “Южная” в Шушарах.
 
Местные жители просят администрацию не убирать станцию метро “Купчино” из списка остановок общественного транспорта, который едет из Колпина.
 
Сейчас известно, что конечная высадка пассажиров автобусов 326, К-296, К-293а будет производиться у метро “Южная”. Два последних коммерческих направления будут проезжать через станцию “Звездная”.
 
Также в рамках решения транспортной ситуации будет создана трамвайная линия в 13,5 километров. Цена проекта составит более 20 миллиардов рублей. Депо будет организовано у станции метро “Южная”.
Теги: автобуы , изменение маршрутов , колпино , купчино
Категории: Новости СПб

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