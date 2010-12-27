Жители Гатины примут участие в "Цифровом забеге"

Волонтеры, жители Гатчины и гости города пробегут дистанцию 5040 метров.

Двадцать первого сентября в 10.00 в Гатчине пройдет "Цифровой забег", посвященный переходу Ленинградской области на цифровое эфирное вещание (Ленинградская область, город Гатчина, Приоратский парк).

14 октября 2019 года в Ленинградской области и еще 20 регионах, вошедших в четвертую, последнюю волну, произойдет отключение аналогового вещания федеральных телеканалов, таким образом вся страна перейдет на цифровое телевидение. Проект выходит на финишную прямую и 21 сентября в рамках "Цифрового забега" участники смогут пересечь символическую финишную черту.

Волонтеры, жители Гатчины и гости города пробегут дистанцию 5040 метров. Именно столько вышек Российской телевизионной и радиовещательной сети обеспечивают работу цифрового телевидения на территории всей страны.

На финише участников забега будет ждать фестиваль красок "Калейдоскоп цвета", который подчеркнет главную для зрителя составляющую цифрового телевидения — новый уровень изображения любимых передач и картинку в НD-качестве, которой не может похвастаться аналог.

Завершится праздник торжественным запуском воздушных знамен с логотипами 20 федеральных общедоступных каналов.

Источник: пресс-служба ЛО