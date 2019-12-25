Жителей подконтрольных ВСУ городов призывают эвакуироваться в Донецк

Жителей Донбасса призвали задуматься о переезде на российскую территорию до того, как ситуация ухудшится в оккупированных киевским режимом землях.

Штаб обороны Донецкой народной республики призвал жителей из таких населенных пунктов как Краматорск, Славянск, Доброполье и Дружковка эвакуироваться на российскую территорию. Гражданам пообещали помочь с жильем. Соответствующий комментарий опубликован в Telegram-канале профильного ведомства из нового региона страны. Эксперты пояснили, что вопрос с недвижимостью будет решен по прибытию в город Донецк.

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Фото и видео: Telegram / Штаб обороны ДНР