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Жителей подконтрольных ВСУ городов призывают эвакуироваться в Донецк
Сегодня, 8:00
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Жителей подконтрольных ВСУ городов призывают эвакуироваться в Донецк

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Жителей Донбасса призвали задуматься о переезде на российскую территорию до того, как ситуация ухудшится в оккупированных киевским режимом землях.

 Штаб обороны Донецкой народной республики призвал жителей из таких населенных пунктов как Краматорск, Славянск, Доброполье и Дружковка эвакуироваться на российскую территорию. Гражданам  пообещали помочь с жильем. Соответствующий комментарий опубликован в Telegram-канале профильного ведомства из нового региона страны. Эксперты пояснили, что вопрос с недвижимостью будет решен по прибытию в город Донецк. 

 Ищите любые способы переезда в Донецк. Дальше будет только хуже. Следуйте инструкциям и покиньте район боевых действий. По прибытии в Донецк специалисты решат вопрос с вашей недвижимостью. Берегите себя.

пост оперштаба оборона в  ДНР

В Донецке при атаке БПЛА пострадали восемь сотрудников МЧС.

Фото и видео: Telegram / Штаб обороны ДНР

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Категории: Новости России, События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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