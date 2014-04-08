Жителей ФРГ прививали от COVID-19 самодельной вакциной

Врач ставил уколы гражданам на территории собственного аэропорта.

В Германии полиция пресекла деятельность бизнесмена, который вакцинировал людей от коронавируса неодобренным самодельным препаратом. Об этом пишет немецкая ежедневная газета Die Welt.

Услуги по вакцинации предоставлял врач и предприниматель Винфриду Штекеру в аэропорту города Любека, который, по информации СМИ, принадлежит ему. У здания воздушной гавани правоохранители обнаружили 150 желающих привиться от COVID-19.

На момент прибытия полиции поставить вакцину успели 50 немцам. Отмечается, что уколы ставили прямо в офисе аэропорта – в стерилизованном и подготовленном для медицинских мероприятий помещении.

Стражи порядка записали личные данные присутствующих, забрали образцы препарата и использованные шприцы. Ведется расследование. На данный момент неизвестно, какое наказание грозит Штекеру.

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