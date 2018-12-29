Жительница Парголово опровергла информацию об обрушении металлоконструкции на местной стройке

Женщина прошлась вдоль дома и не обнаружила никаких повреждений.

Днем 21 января в сети появилась информация, что на стройке в поселке Парголово произошло ЧП. По словам пользователей интернета, в строящемся доме на Тихоокеанской улице обрушилась металлоконструкция. Piter.TV удалось пообщаться с местной жительницей, которая опровергла эту информацию.

Надежда рассказала, что купила квартиру в этом доме и очень испугалась, когда услышала эту новость. Вместе со знакомыми женщина прошлась по периметру дома и никаких повреждений не обнаружила.

Мы сейчас все пытаемся понять. У меня в этом доме строится квартира. Мы все тут испугались и подняли всех на уши. Похоже, кому-то делать нечего, кто-то утку запустил. Мы попытались узнать по фотографиям, какая это секция, прошлись мимо, там ничего нет. На фото видно, что лежат какие-то железные конструкции, а балконы все целы. У моих друзей там камеры установлены свои, они говорят, что кроме снега с дома ничего не падало. Надежда

Кроме того, пользователи интернета сообщили, что в результате обрушения металлоконструкции пострадала машина. Эту информация, по всей видимости, также не совпадает с действительностью.

Машин там тоже быть не может, там же забор. Если только машины самих строителей и то вряд ли. Надежда

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург