На стройке в Парголово обрушилась металлоконструкция

Пострадала одна машина.

Днем 21 января на стройке в поселке Парголово произошло ЧП на стройке многоэтажного дома. По словам очевидцев, на Тихоокеанской улице обрушилась металлоконструкция. В сети появились фотографии с места происшествия.

Свидетели уточняют, что при обрушении металлической конструкции никто из людей не пострадал. Все остались целы, за исключением одной машины. Пользователи интернета негодуют. Они не понимают, как такое возможно: дом еще не построился, а уже рушится.

Ранее мы писали, что на Невском проспекте заметили "горячего" парня без верхней одежды.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург