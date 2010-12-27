Жительница Новокузнецка убила собственную мать и уснула с её телом

Убийца провела ночь с окровавленным трупом матери.

В Кемеревской области 31-летняя женщина совершила тяжкое преступление. Новокузнечанка убила собственную мать, у которой проживала после предыдущего тюремного заключения. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В декабре прошлого года жительница южной столицы была впервые освобождена из мест лишения свободы. Отсидев за разбойное нападение, женщина вернулась домой к матери. Мать в свою очередь приняла дочь, но была недовольна тем, что та часто пьёт и не трудоустраивается.

Во время совместных алкогольных посиделок мать начала упрекать дочь, напоминала о её прошлой судимости и попрекала за аморальный образ жизни. В ответ на обидные слова женщина схватила нож и произвела два удара ножом в шею пенсионерки. От полученных ран мать сразу же скончалась. Дочь не вызвала ни скорую помощь, ни полицию. Она просто уснула рядом с телом.

На этот раз ей грозит срок по более серьезной статье : 105 УК РФ (убийство).