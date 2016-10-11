Жительница Нальчика продала новорожденного за сто тысяч рублей

В Нальчике ведется уголовное дело против матери, продавшей собственного сына за 100 тысяч рублей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по отношению к женщине, продавшей своего новорожденного ребенка. Как стало известно, мать получила за сделку 100 тысяч рублей. Под следствием находится также организатор данной купли-продажи.

Сообщается, что 25 октября в больнице Нальчика женщина 1990-го года рождения родила мальчика. Через неделю ее выписали вместе с малышом домой. Спустя пару дней в правоохранительные органы поступил сигнал о том, что подозреваемая собирается продать ребенка. В квартиру к злоумышленнице отправилась оперативная группа. На момент приезда сотрудников, женщина уже завершила сделку. В течение суток полицейским удалось обнаружить новорожденного и передать его в органы опеки.

Следствие предъявило обвинение по статье за торговлю несовершеннолетним, находящимся в беспомощном состоянии. Представители закона хотят лишить продажную мать родительских прав не только на младенца, но и на старшего ребенка. Установлены посредники сделки, а также покупатели. В настоящий момент проводятся розыскные меры по их задержанию.