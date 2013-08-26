Против молодого человека ведется уголовное дело.

Житель Владивостока извинился за стрельбу из ракетницы на митинге. Об этом журналистам рассказала глава пресс-службы МВД России по Приморскому краю Ирина Сырова. Чиновница уточнила, что в кадре 21-летний молодой человек извиняется перед правоохранительными органами за свое поведение во время несогласованной акции протеста 23 января.

Приношу извинения ОМОНу, Росгвардии и сотрудникам полиции за выстрел в их сторону на несанкционированном митинге заявление фигуранта расследования

Напомним, что сейчас активист находится под подпиской о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело за то, что он из хулиганских побуждений запустил сигнальную ракету, после чего скрылся. В момент совершения противоправного действия участник митинга находился в окружении толпы. Также известно, что фигуранта дела уже привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

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Видео: TG / Опер слил