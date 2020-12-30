Преступник успешно смог скрыться от полиции, его ищут.

Житель Урала угнал машину скорой, приехавшую на вызов. Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По данным полиции, неизвестный мужчина уехал на машине бригады медиков, которая приехала на вызов к пожилой женщине. Инцидент произошел в селе Новоалексеевское около города Первоуральска Свердловской области.

Ранее соответствующий ролик был опубликован в паблике "Решеты-сити" в социальной сети "ВКонтакте". За кадром медики уточнили, что приехали к пациенте с высокой температурой. Водитель помогал врачам с носилками. Он оставил ключи в замке зажигания. Этим воспользовался злоумышленник, проходивший мимо.

По данному факту представители МВД сразу возбудили и расследуют уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Похищенное транспортное средство наряды ДПС, участвовавшие в поиске, обнаружили на территории деревни Старые Решеты у одного из домов Валерий Горелых, представитель полиции по региону

В МВД рассказали, что автомобиль скорой помощи не был поврежден. Преступнику удалось скрыться с места событий. В настоящее время его разыскивают.

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Видео: Telegram / LIFE SHOT