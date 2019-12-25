Житель Ленобласти облил собутыльника растворителем краски и поджег

Потерпевшего увезли в больницу с ожогами в тяжелом состоянии.

В Ленобласти по "горячим следам" задержали мужчину, который облил знакомого растворителем краски и поджег. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 25 мая в деревне Лаврики Всеволожского района Ленобласти. Во время распития спиртных напитков в гараже между двумя мужчинами вспыхнула ссора. Один из них облил спину другого растворителем и поджег.

Пострадавшего увезли в больницу с ожогом 13% головы, туловища, верхних конечностей, ожоговым шоком в тяжелом состоянии.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Задержанного поместили в изолятор.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, который избил 93-летнего отца сожительницы.

Фото: pixabay.com