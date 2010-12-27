Житель Колпина хранил дома арсенал боеприпасов и взрывчатки

В Колпине местный "копатель" собрал "коллекцию" из боеприпасов и взрывчатки.

В Колпинском районе полиция изъяла арсенал боеприпасов и взрывчатых веществ у местного жителя. По факту хранения опасных предметов возбуждено уголовное дело.

По сведениям от пресс-службы МВД, следственные мероприятия привели оперативников к квартире по набережной Комсомольского канале в Колпине. Днем 14 марта сотрудник иправоохранительных органов вошли в квартиру 23-летнего молодого человека. В помещении находился склад с оружием. В частности, у злоумышленника изъяли 17 капсюлей, две гранаты РГД-33 без детонаторов, два авиационных патрона, три минометные мины, полкилограмма порохового вещества, пять детонаторов и винтовку Мосина и самодельный пистолет. Большинство предметов принадлежит к периоду ВОВ.

Представители закона отметили, что гранаты и мины содержали запас тротила. В настоящее время полиция выясняет, откуда мужчина получил свою “коллекцию” и для чего хранил оружие, взрывчатку и боеприпасы. Задержанный рассказал, что выкопал арсенал самостоятельно. Фигурант уголовного дела отпущен под подписку о невыезде.

