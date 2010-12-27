Житель Кировского района наказал шумных соседей пистолетом и монтировкой

Мужчина пожаловался, что не мог уснуть из-за криков и грохота.

В четверг, 8 августа, около 6:00 в Кировском районе во дворе дома №6-2 задержали 37-летнего местного жителя. Он не мог уснуть из-за шумных соседей и угрожал им травматическим пистолетом и монтировкой. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Задержанный рассказал, что из соседней квартиры долгое время доносились крики и грохот. Когда из нее вышли двое жильцов, мужчина с оружием направился на улицу и несколько раз выстрелил по ним из пистолета.

Буйного жильца задержали сотрудники Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, и передали его в территориальный отдел полиции. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

За лето это второе происшествие на улице Зайцева. В июле Piter.TV сообщал о психопате, который расстрелял соседа из сигнального револьвера "Байкал", переделанного для стрельбы боевыми патронами.

Фото: Pixabay