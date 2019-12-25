Жириновский о футболе в РФ: "Бей своих, чтобы чужие боялись"

Лидер ЛДПР оценил игру футболистов в матче с хорватами.

Российский депутат Владимир Жириновский в связи с проигрышем сборной национальной команды по футболу сборной Хорватии считает, что игроков психологически не настроили должным образом. Такое мнение политик высказал в рамках пресс-подхода в перерыве пленарного заседания в Государственной Думе.

Сборная РФ проиграла Хорватии. Сами себе забили гол. Это символично: вместо того, чтобы громить противника – бей своих, чтобы чужие боялись. Чего он там растерялся (Федор Кудряшов)? Он молодой? Где психологическая обработка? Ведь Хорватия была на стороне Гитлера. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Парламентарий подчеркнул, что отечественным спортсменам необходимо объяснить подробно против кого они выходят на футбольное поле, поднимать моральный дух команды, чего, по словам Жириновского, сделано не было.

Напомним, что 14 ноября в рамках выездного матча в заключительном туре группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022 россияне уступили сборной Хорватии. Матч завершился со счетом 1:0.

Фото и видео: YouTube / ParlamentRu