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Жириновский хочет получить первую российскую вакцину от COVID-19
Сегодня, 14:19
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matveyvn

Жириновский хочет получить первую российскую вакцину от COVID-19

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Он раскритиковал КПРФ за то, что они коммунисты не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский хочет получить первую российскую вакцину от COVID-19. Он уверен, что члены его партии должны одними из первых получить вакцину от новой коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в эфире "России-1".

Самую первую вакцину Жириновский пожелал заполучить лично.

Потому что мы на страже государства стоим.

Владимир Жириновский, политик

По его словам, в партии ЛДПР сейчас состоит 300 тысяч человек.

Он раскритиковал КПРФ за то, что они коммунисты не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы — например, не всегда носят маски и перчатки.

Ранее Жириновский предложил разделить США на две части.

Теги: вакцина от коронавируса, жириновский, лдпр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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