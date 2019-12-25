Он раскритиковал КПРФ за то, что они коммунисты не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский хочет получить первую российскую вакцину от COVID-19. Он уверен, что члены его партии должны одними из первых получить вакцину от новой коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в эфире "России-1".

Самую первую вакцину Жириновский пожелал заполучить лично.

Потому что мы на страже государства стоим. Владимир Жириновский, политик

По его словам, в партии ЛДПР сейчас состоит 300 тысяч человек.

Он раскритиковал КПРФ за то, что они коммунисты не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы — например, не всегда носят маски и перчатки.

Ранее Жириновский предложил разделить США на две части.