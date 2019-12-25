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Петербуржцу, жестоко избившему пешехода самокатом, смягчили наказание из-за беременной девушки
Сегодня, 12:37
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Alena_Zinovieva

Петербуржцу, жестоко избившему пешехода самокатом, смягчили наказание из-за беременной девушки

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Мужчине дали условный срок и назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ленинский районный суд смягчил наказание мужчине, который жестоко избил незнакомца на самокате. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Конфликт между двумя мужчинами произошел 20 июля в сквере "Лидии Клемент". Подсудимый ударил петербуржца кулаком в глаз, а затем начал бить по голове его же самокатом.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Учитывая беременность девушки подсудимого, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 4 года, а также взыскали штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее автомобилиста осудили на два года за поездку под "кайфом" и сбитую на тротуаре петербурженку.

Фото: Piter.TV

Теги: избиение, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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