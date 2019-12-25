Женский состав "Зенита" досрочно завоевал чемпионство, не проиграв ни одного матча

Женская футбольная команда "Зенит" из Санкт-Петербурга добилась невероятных результатов в розыгрыше чемпионата России.

Коллектив совсем молодой: он был основан в январе 2020 года. Спортсменки в первом же сезоне доказали, что готовы бороться за чемпионство, вступив в борьбу с признанными лидерами. В 2021 году "Зенит" стал третьим в чемпионате России и добился выхода в финал Кубка страны. Основные события национальных футбольных первенств освещает портал VseProSport.ru.

В текущем сезоне женский состав "Зенита" совершил настоящий прорыв, начав лидировать с первых же туров и затем удерживая позицию. После ничьей (0:0) с "Ростовом" спортсменки досрочно обеспечили себе чемпионство. Набрав 33 очка, петербурженки оторвались от ЦСКА, который идёт вторым, на девять пунктов, так что за два оставшихся тура до конца Суперлиги догнать "Зенит" невозможно. Команда не потерпела ни одного поражения в 2022 году.

Лучшим бомбардиром коллектива с результатом 12 голов в Суперлиге стала Ана Диаш из Португалии. Лина Якупова записала на свой счёт восемь забитых мячей, а Екатерина Пантюхина – пять. К блестящей победе в чемпионате страны девушек привела главный тренер Ольга Порядина.

Фото: пресс-служба женской ФК "Зенит"