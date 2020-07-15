Петербурженку с огромным мешком фольги для детских шоу не пустили в метро

Женщина отреагировала на замечание не самым адекватным образом.

В среду на одной из станций метро Петербурга у пассажирки произошёл конфликт с сотрудником. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы.

Как оказалось, работники метрополитена не хотели пропускать женщину в метро с огромным мешком дождика для детских шоу. Мешок превышал допустимые габариты. Девушка громко кричала, что она беременна, чтобы ее не трогали.

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Такие слова пассажирка сказала в конце, когда ее, видимо, решили пропустить. Просто, чтобы не усугублять конфликт. При этом пользователи соцсетей поддержали действия работников, так как такие объемные вещи нужно возить не на общественном транспорте.

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