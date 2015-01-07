Женщина с ребенком упали в шахту лифта в Москве. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на экстренные службы столицы.
Инцидент произошел в доме на Южнобутусовской улице. Женщина с трехлетним ребенком находились на первом этаже в грузовом лифте. Пострадавшие находятся в сознании и смогли выбраться из шахты. Подробности произошедшего уточняются. На месте работают специальные службы для оказания помощи и установления причин инцидента.
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Фото: Piter.tv
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