Петербурженку приговорили к 9 годам колонии за убийство соседа по ночлежке

Суд установил, что обвиняемая вечером 8 августа 2021 года, находясь в квартире организации, обеспечивающей крышу над головой людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, учинила конфликт со своей соседкой по комнате.

Прокуратура Кировского района поддержала государственной обвинение по уголовному делу в отношении петербурженки, обвиняемой в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Суд установил, что обвиняемая вечером 8 августа 2021 года, находясь в квартире организации, обеспечивающей крышу над головой людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, учинила конфликт со своей соседкой по комнате. Во время ссоры обвиняемая дважды ударила соседку ножом в область груди. На крики потерпевшей о помощи в комнату зашел 48-летний мужчина, который тут же получил от подсудимой ножевое ранение в область груди. Женщина осталась жива, а мужчина через 10 дней скончался в больнице.

Петербурженка уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью. Суд назначил женщине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил в связи с наличием срока для обжалования.

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Фото: Piter.tv