Железнодорожники Выборга устроили свой чемпионат по футболу

Сотрудники Выборгского железнодорожного узла впервые за последние 8 лет провели традиционную спартакиаду. Раньше подобные спартакиады проводились ежегодно перед празднованием Дня железнодорожника.

Накануне профессионального праздника, структурные организации выборгского РЖД представили по команде для проведения состязаний в мини-футболе и эстафете. Всего на газон стадиона "Локомотив" вышло 7 команд по 7 человек. Между ними был разыгран 21 комплект медалей.

Также на празднике спорта за безаварийную работу был отмечен лучший машинист Выборгского узла. Им стал Скрылев Олег. Отличившийся сотрудник был награжден памятной медалью, а также премией в размере 10 тысяч рублей.

От совета депутатов и главы МО "Выборгский район" поздравить работников РЖД пришла депутат Людмила Клюева. В своей речи она выразила радость за то, что традиция отмечать празднование спартакиадой возобновилась после 8-летнего перерыва. Также Людмила Клюева пожелала железнодорожникам хорошей заработной платы, уважения начальства и успешной работы.

Фото, видео: Piter.TV