Проект начнет работать с осени текущего года.

Глава российского холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров подтвердил запуск платформы коротких вертикальных видео. Об этом специалист рассказал во время выступления на фест-форуме "Креативная неделя" (Russian creative week). Представитель компании уточнил, что проект будет запущен уже осенью 2021 года.

Осенью запускаем платформу вертикальных коротких видео, потому что 87% владельцев смартфонов потребляют контент в вертикальном формате. Александр Жаров, глава "Газпром-медиа"

Напомним, что в декабре прошлого года стало известно о том, что "Газпром-медиа" выкупила мобильное приложения "Я молодец" для размещения контента блогеров. Программа создана при поддержке фонда "Иннопрактика". В рамках RCW появились подробности работы с данным приложением. В компании зафиксировали, что ежемесячная аудитория на российской платформе RUTUBE достигла 20 млн пользователей. Данную планку ресурс держит на протяжении трех месяцев.

Инвестиции в развитие ОЖД составили 33,8 млрд рублей.

Видео: ВКонтакте / Российская Креативная Неделя