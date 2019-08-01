Жапаров заявил о готовности решать вопрос спорных участков на границе с Таджикистаном

Глава Киргизии призвал урегулировать территориальные споры.

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о готовности решать вопрос спорных участков на государственной границе с Таджикистаном. Соответствующее заявление глава страны сделал в ходе выступления на местном ародном курултае (съезде). Он призвал коллег заниматься урегулированием вопросов по территориям. По словам политика, наличие спорных участков приводят к боевым столкновениям и потерям личного состава как военнослужащих, так и мирных граждан, проживающих на приграничных землях.

Мы серьезно приступили к решению вопроса по границе с Таджикистаном. Садыр Жапаров, глава Киргизии

Садыр Жапаров напомнил о том, что на данный момент республика завершила процесс демаркации и делимитации государственной границы со всеми соседями: Узбекистаном, Казахстаном и Китаем. Исключением стал только Таджикистан. Общая прожятенность госграницы между странами составляет порядка 980 километров. После распада СССР в процессе делимитации и демаркации границы описано около 700-800 километров.

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Фото и видео: YouTube / Ала-Тоо 24