Патриотизм заставил компанию отозвать жалобу на конкурс на меблировку "Невской ратуши"

Подавшая жалобу на условия конкурса на меблировку "Невской ратуши" компания отозвала ее из патриотических чувств к Петербургу.

Компания "Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель" отозвала свою жалобу на конкурс на размещение мебели в "Невской ратуше". Заявку компании отклонили из-за технических ошибок. Хотя она снизила цену более чем на 100 миллионов рублей. Также председатель совета директоров Юрий Саркисян рассказал "Фонтанке", что в техзадании были ошибки и неточности.

Однако к началу заседания в УФАС представитель компании изменил свое мнение. Он заявил, что из патриотических чувств отзывает свое заявление. По словам Саркисяна, он "не хочет никого подставлять".

Антимонопольная комиссия приняла заявление об отзыве жалобы.