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Патриотизм заставил компанию отозвать жалобу на конкурс на меблировку "Невской ратуши"
Сегодня, 13:36
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Asyaromanenkova
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Патриотизм заставил компанию отозвать жалобу на конкурс на меблировку "Невской ратуши"

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Подавшая жалобу на условия конкурса на меблировку "Невской ратуши" компания отозвала ее из патриотических чувств к Петербургу.

Компания "Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель" отозвала свою жалобу на конкурс на размещение мебели в "Невской ратуше". Заявку компании отклонили из-за технических ошибок. Хотя она снизила цену более чем на 100 миллионов рублей. Также председатель совета директоров Юрий Саркисян рассказал "Фонтанке", что в техзадании были ошибки и неточности.

Однако к началу заседания в УФАС представитель компании изменил свое мнение. Он заявил, что из патриотических чувств отзывает свое заявление. По словам Саркисяна, он "не хочет никого подставлять".

Антимонопольная комиссия приняла заявление об отзыве жалобы.

Теги: невская ратуша , новости спб , уфас
Категории: Новости СПб

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