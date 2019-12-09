Зеленскому предрекли потерю шанса на мир в Донбассе

Иностранные СМИ проанализировали ситуацию с рейтингом президента Украины.

Bloomberg узнал о рисках Зеленского перед "нормандским саммитом". Президенту Украины предрекли потерю шанса на мир в Донбассе. Европейские дипломаты боятся этого из-за падения рейтинга главы государства. Об этом сообщил Bloomberg.

Статус снижается из-за непопулярных экономических реформ, контрактов с Коломойским. Подобное положение может привести к неудачным переговорам об установлении мира. В ЕС предположили, что окно возможности закончить войну" закрывается.

Напомним, что в рамках встречи Меркель и Макрон выступят единым фронтом, их позиция уже согласована. Владимир Зеленский встретится на личной встрече с Владимиром путиным после заседания четверки в Елисейском дворце.

Ранее Piter.tv писал о том, что протестующие разбили палатки у офиса Зеленского.

Видео: YouTube/Council of the EU