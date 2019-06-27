С таким заявлением выступили сотрудники администрации президента.

Владимиру Зеленскому предложили перенести столицу Украины из Киева в другое место. С таким заявлением выступили сотрудники администрации президента.

Куда именно хотят перенести столицу из Киева, пока неизвестно. Однако у этого предложения уже есть противники. В их числе депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

В эфире телеканала "112 Украина" он назвал сложившуюся ситуацию анекдотом, причем не смешным. "Хотя шутки должны когда-то закончиться", — отметил Рабинович.

Ранее мы писали, что Безруков отказался от "президентского кресла" из-за Зеленского.

Видео: YouTube / Зе!Президент, Зе! - Последний Шанс