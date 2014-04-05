Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным

Эксперт негативно отреагировал на то, что президент Украины не поздравил российского коллегу с днем рождения.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому подсказали, как подружиться с российским коллегой Владимиром Путиным. В эфире местного телеканала "НАШ" экс-министр транспорта и связи Киева, а также бывший депутат Верховной Рады Евгений Червоненко объяснил журналистам, что главе государства следовало бы поздравить лидера РФ с днем рождения.

А знаете, я бы на месте президента Зеленского снял бы трубку в этот день. В это день открываются чакры, и многие враги становятся друзьями. Не надо дружить, надо достойно разговаривать. Президенты могут быть друзьями условно. Евгений Червоненко, украинский политик

По словам аналитика, в первую очередь следует думать о деловых, а не личных взаимоотношениях между главами двух государств. Червоненко счел, что настоящий президент представляет из себя человека, способного виртуозно защищать национальные интересы своей страны.

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Фото: YouTube / Партія Слуга Народу