Владимира Зеленского обвинили в предательстве национальных интересов в угоду Евросоюзу и НАТО. Об этом рассказал представитель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Андрей Лесик в интервью для украинского телеканала NewsOne.
Глава Харьковской городской организации считает, что действующий лидер государства держит курс на вступление в международные объединения. Лесик добавил, что других планов у Владимира Зеленского для населения не существует.
Прекрасно понимаю, все что он смог сделать за этот год, он уже сделал — сдал национальные интересы с потрохами
Андрей Лесик, украинский политик
Эксперт добавил, что критике следует подвергнуть и политику Зеленского в сфере конфликта на Донбассе. Он назвал действия Киева в регионе хождением по кругу.
На Украине заявили о приказе штрафовать солдат за ответный огонь в Донбассе.
Фото: Pixabay.com
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