Украинский политик объяснил, что президент за год сделал все, что смог.

Владимира Зеленского обвинили в предательстве национальных интересов в угоду Евросоюзу и НАТО. Об этом рассказал представитель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Андрей Лесик в интервью для украинского телеканала NewsOne.

Глава Харьковской городской организации считает, что действующий лидер государства держит курс на вступление в международные объединения. Лесик добавил, что других планов у Владимира Зеленского для населения не существует.

Прекрасно понимаю, все что он смог сделать за этот год, он уже сделал — сдал национальные интересы с потрохами Андрей Лесик, украинский политик

Эксперт добавил, что критике следует подвергнуть и политику Зеленского в сфере конфликта на Донбассе. Он назвал действия Киева в регионе хождением по кругу.

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