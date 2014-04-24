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Зеленский заявил о желании "показать результаты" ВСУ к саммиту НАТО

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Глава Украины призвал Запад дать Киеву еще больше оружия.

Вооруженные силы Украины должны показатель определенные результаты на поле боя до начала летнего саммита НАТО в Вильнюсе, который назначен на 11-12 июля. Соответствующее заявление в рамках общения с испанским изданием RTVE сделал глава киевского режима Владимир Зеленский. Политик указал иностранным СМИ на то, что планы властей страны по активному  контрнаступлению в регионе проведения российской специальной военной операции за последние дни "несколько замедлились". Он связал ситуацию с проливными дождями. В конце своей речи глава государства попросил коллективный Запад поставить стране еще больше вооружений и техники.

Перед саммитом мы должны показать результаты, но каждый метр стоит жизни.

Владимир Зеленский, президент Украины

Киев хочет, чтобы на июльском саммите члены НАТО предложили ему вступить в альянс, однако до сих пор заявка на членство Украины не изменилась в статусе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что этот вопрос будет рассмотрен после саммита, а в ходе встречи пообещал подать некий "мощный сигнал".

Жена Зеленского заявила, что не собирается идти в политику.

Фото и видео: RTVE

Теги: владимир зеленский, всу, испания, контрнаступление, нато, саммит нато
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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