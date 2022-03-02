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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

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Глава Украины отметил, что пока еще мир готов разговаривать с Москвой.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. Слова главы государства привели американские журналисты с телеканала CNN. Они побеседовали с политиком в его убежище. Иностранные журналисты посетили подземный бункер в Киеве, в котором охраняется лидер страны.

Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже.

Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Владимир Зеленский назвал главным условием переговоров с Россией прекращение огня и стрельбы по городам и жителям на украинской территории.

Боррель заявил, что Евросоюз не ведет войну с Россией.

Фото и видео: CNN

Теги: владимир зеленский, владимир путин, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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