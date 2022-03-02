Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. Слова главы государства привели американские журналисты с телеканала CNN. Они побеседовали с политиком в его убежище. Иностранные журналисты посетили подземный бункер в Киеве, в котором охраняется лидер страны.
Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже.
Владимир Зеленский, президент Украины
Ранее Владимир Зеленский назвал главным условием переговоров с Россией прекращение огня и стрельбы по городам и жителям на украинской территории.
Боррель заявил, что Евросоюз не ведет войну с Россией.
Фото и видео: CNN
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