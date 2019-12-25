Боррель заявил, что Евросоюз не ведет войну с Россией

Дипломат рассказал, что ЕС находится на стороне атакованных.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о том, что представители ЕС не ведут войну с Россией. Соответствующее заявление специалист сделал в эфире испанской радиостанции. Запись разговора доступна на YouTube-канале Hora 25. Гость программы заявил прессе, что в сложившейся ситуации Брюссель поддерживает Украину.

Санкции необходимы, но санкции сами по себе - это не политика, это реакция на обстоятельства..и эти решения должны быть связаны с дипломатией…Мы не ведем войну с Россией, но мы на стороне атакованных. Жозеп Боррель, дипломат ЕС

По мнению европейского дипломата, в текущей обстановке чрезвычайно безответственно говорить о ядерной войне. При этом на повестке дня региона не стоит вопрос о формировании европейской армии. Боррель считает, что участницам ЕС следует улучшить координацию действий между национальными Вооруженными силами, а также нарастить совместные расходы на оборону.

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Фото и видео: YouTube / Hora 25