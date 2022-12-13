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Зеленский заявил, что уничтожил олигархов на Украине

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Глава Украины прокомментировал судьбу экс-главы СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уничтожил всех олигархов в стране. Соответствующее заявление в ходе большой пресс-конференции с журналистами сообщил глава государства. Политик ответил на вопрос корреспондентки с местного "Пятого канала", который принадлежит бывшему лидеру страны петру Порошенко. Девушка спросила  о дальнейшей судьбе экс-главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Я, президент Украины, уничтожил российское присутствие в парламенте страны, уничтожил российские каналы на Украине, уничтожил олигархов. Простите, один из них - собственник вашего канала.

Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский также упрекнул своего предшественника Петра Порошенко, отметив, что при новом президенте Украина получает западное оружие  и "борется с Россией", а не выбирает решение о подписании "предательского договора", напоминающие Минские соглашения.

Зеленский заявил о подготовке к нападению на Крым.

Фото и видео: YouTube / The Telegraph

Теги: владимир зеленский, иван баканов, олихархи, сбу
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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