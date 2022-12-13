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Зеленский заявил о подготовке к нападению на Крым

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Глава Украины напомнил о важности для Киева получить под контроль Донбасс и Крым.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к нападению Вооруженных сил Украины на Крым. В ходе большой пресс-конференции с журналистами глава государства отметил, что киевский режим отправит боевиков ВСУ для подготовки к захвату под контроль властей в Киеве территории полуострова.

Предпринимаются военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, силами, формируем бригады, формируем наступательные подразделения разного рода и характера, отправляем людей на обучение.

Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что еще в начале февраля 2023 года временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко сообщил прессе о том, что Киев начал формировать штурмовые бригады для захвата полуострова и Донбасса. По словам украинского чиновника, данный проект получил название "Гвардия наступления".

Зеленский заявил, что Украина не готовит вторжение в Приднестровье.

Фото и видео: YouTube / The Telegraph
 

Теги: владимир зеленский, донбасс, крым
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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