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Зеленский заявил, что у него есть понимание того, сколько F-16 поставят Украине

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Глава Украины напомнил, что в стране нет такой инфраструктуры, где можно разместить американские самолеты.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть понимание того, сколько истребителей F-16 американского производства поставят киевскому режиму европейские страны. Однако в ходе выступления на пресс-конференции с местными журналистами в Киеве. 

Последняя наша очень важная встреча в Молдове, где у меня была одна закрытая встреча с рядом стран, которые подтвердили, что точно дадут нам F-16. Я получил от некоторых европейских партнеров уже понимание количества. Оно мощное.

Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский уточнил, что в настоящее время на территории Украины нет необходимой инфраструктуры для эксплуатации американских истребителей F-16. Политик пояснил, что подготовка такой инфраструктуры начнется после того, как будет заключена договоренность о поставках боевых самолетов с Западом.

Зеленский заявил, что Украина может восстановить поврежденный под Купянском аммиакопровод.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: f-16, владимир зеленский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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