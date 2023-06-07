Зеленский заявил, что у него есть понимание того, сколько F-16 поставят Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть понимание того, сколько истребителей F-16 американского производства поставят киевскому режиму европейские страны. Однако в ходе выступления на пресс-конференции с местными журналистами в Киеве.
Последняя наша очень важная встреча в Молдове, где у меня была одна закрытая встреча с рядом стран, которые подтвердили, что точно дадут нам F-16. Я получил от некоторых европейских партнеров уже понимание количества. Оно мощное.
Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский уточнил, что в настоящее время на территории Украины нет необходимой инфраструктуры для эксплуатации американских истребителей F-16. Политик пояснил, что подготовка такой инфраструктуры начнется после того, как будет заключена договоренность о поставках боевых самолетов с Западом.
Зеленский заявил, что Украина может восстановить поврежденный под Купянском аммиакопровод.
Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України
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