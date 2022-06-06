Украинский лидер рассказал о своих рабочих поездках.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что после Запорожья посетил Соледар и Лисичанск. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках видеообращения к народу. Он уточнил, что совершил рабочие поездки в воскресенье 5 июня. Визит на Донбасс произошел после его посещения Запорожской области.

После этого поехал с руководителем офиса на восток. Были в Лисичанске, были в Соледаре. Кое-что привезли военным. Об этом подробно не буду. Владимир Зеленский, президент Украины

На ролике политик находится в помещении, которое напоминает тамбур железнодорожного вагона. Зеленский разговаривал приглушенным голосом. Также офис украинского лидера разместил видео, на котором глава страны совместно с руководителем его офиса Андреем Ермаком в подвальном помещении заслушивает доклад военнослужащих. После этого он вручил награды отличившимся.Напомним, что представители Народной милиции Луганской народной республики с начала марта ведут наступление на Северодонецк и Лисичанск.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

