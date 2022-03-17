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Зеленский заявил, что переговоры между Россией и Украиной идут достаточно сложно

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Глава Украины рассказал о необходимости "стола переговоров".

Переговоры между Украиной и Россией идут достаточно сложно. Таким мнение в интервью с американскими журналистами для телеканала NBC высказал глава киевского режима. Владимир Зеленский подчеркнул, что в рамках любого вооруженного конфликта можно добиться его завершения, если сесть за стол переговоров. Политик не стал комментировать сведения, появившиеся в СМИ, о условиях возможного соглашения между сторонами.

Прежде всего, переговоры продолжаются. Они идут достаточно сложно.

Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что в интервью для РБК от 16 марта российский министр по иностранным делам Сергей Лавров объявил о том, что Москва и Киев в процессе переговоров выработали конкретные формулировки, близкие к согласованию. 

Зеленский попросил США предоставить Украине системы ПВО, включая С-300.

Фото и видео: YouTube / NBC News

 

Теги: владимир зеленский, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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