Зеленский заявил, что переговоры между Россией и Украиной идут достаточно сложно

Глава Украины рассказал о необходимости "стола переговоров".

Переговоры между Украиной и Россией идут достаточно сложно. Таким мнение в интервью с американскими журналистами для телеканала NBC высказал глава киевского режима. Владимир Зеленский подчеркнул, что в рамках любого вооруженного конфликта можно добиться его завершения, если сесть за стол переговоров. Политик не стал комментировать сведения, появившиеся в СМИ, о условиях возможного соглашения между сторонами.

Прежде всего, переговоры продолжаются. Они идут достаточно сложно. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что в интервью для РБК от 16 марта российский министр по иностранным делам Сергей Лавров объявил о том, что Москва и Киев в процессе переговоров выработали конкретные формулировки, близкие к согласованию.

Зеленский попросил США предоставить Украине системы ПВО, включая С-300.

Фото и видео: YouTube / NBC News