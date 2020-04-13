Зеленский попросил США предоставить Украине системы ПВО, включая С-300

Президент Украины спросил у американцев, много ли он просит.

Украинский президент Владимир Зеленский попросил США предоставить Украине системы противовоздушной обороны, включая комплексы С-300. Такое заявление глава государства сделал во время выступления перед американскими конгрессменами. Политик считает, что Вашингтон может выполнить его просьбу в качестве альтернативной поддержки, после отказа в установлении над территорией государства бесполетной зоны.

Много ли я прошу, создать бесполетную зону над Украиной для спасения людей...Если это слишком много, мы предлагаем альтернативу, мы знаем, какие оборонные системы нужны нам, это С-300. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский заметил, что ему требуется защищать украинское небо, а в этом ему сейчас необходима поддержка США. Он призвал Вашингтон и союзников вводить новые транши санкций против российской стороны, включая ограничения против всех политиков РФ, которые остались на занимаемых постах.

Зеленский: на Украину прибыл прокурор Международного уголовного суда.

Фото и видео: YouTube / C-SPAN