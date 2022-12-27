Зеленский заявил, что около 9 млн человек на Украине остаются без электричества

Глава Украины оценил дефицит электричества в стране.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что около девяти миллионов человек на территории страны остаются без электричества. Соответствующее заявление глава государства с делал в ходе очередного видеообращения к жителям.

Дефицит остается. Отключения еще продолжаются. По состоянию на этот вечер в разных регионах Украины около 9 млн человек отключены, но число и продолжительность отключений все же постепенно уменьшаются. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее глава местного комитета по вопросам энергетики и ЖКУ при Верховной Раде Андрей Герус заявил о том, что на Украине чиновники собираются построить сеть мини-электростанций для того, чтобы стабилизировать энергетическую систему.

Байден: Зеленский открыт к диалогу о мире.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official