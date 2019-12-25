Байден: Зеленский открыт к диалогу о мире

Также американский лидер заявил, что Путин не намерен прекращать конфликт.

Президент Украины Владимир Зеленский открыт к диалогу о мире. Об этом сообщил президент США Джо Байдена на совместной пресс-конференции с украинским лидером в Белом Доме.

В ходе совместного выступления Байден отметил, что Зеленский открыт к достижению "справедливого мира". Он повернулся к президенту Украины и вопросительно посмотрел на него. В ответ на эту фразу Зеленский кивнул. Также американский лидер заявил, что президент РФ Владимир Путин не намерен прекращать конфликт.

США намерены гарантировать, чтобы доблестный украинский народ продолжал располагать средствами для защиты своей страны. Джо Байден, президент США

Ранее Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20.

Фото: YouTube / 24 канал