Зеленский заявил, что не заинтересован вести переговоры с Путиным

По словам президента, он хочет, чтобы российские войска покинули Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью британскому телеканалу Sky News.

Украинский лидер отметил, что не понимает, кто принимает решения в России. Он также подчеркнул, что "не хочет воевать на территории России". По словам Зеленского, он хочет, чтобы российские войска покинули Украину. Он добавил, что только в таком случае боевые действия прекратятся.

Ранее Зеленский заявил о ключевой роли количества и сроков поставок танков Киеву.

Видео: sky.com