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Зеленский заявил, что не отказывается от планов вернуть Крым
Сегодня, 14:26
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Зеленский заявил, что не отказывается от планов вернуть Крым

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По его словам, власти Украины не могут представить страну без Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не отказывается от планов вернуть Крым. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

По его словам, власти не могут представить страну без Крыма. Он заявил, что нынешний конфликт не завершится до тех пор, пока Крым является частью России. Также Зеленский отметил, что сценарий мирного урегулирования без возврата региона под контроль Киева не будет считаться победой.

Ранее Зеленский заявил о желании "показать результаты" ВСУ к саммиту НАТО.

Фото: cnn.com

Теги: владимир зеленский, крым, планы, президент украины
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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