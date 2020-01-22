Зеленский заявил, что намеренно отказался эвакуировать людей из городов

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что намеренно отказался массово эвакуировать местных жителей из городов для того, чтобы военнослужащие были мотивированы защищать граждан страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения с журналистами. Политик добавил, что ему ранее поступали подобные предложения, но он пошел против этого. Политик уточнил, что не считает, что следует говорить о "живом щите". Он добавил, что не знает, что бы происходило бы в стране, если бы президент сказал своему народу о необходимости бежать, а "я с вами побегу".
А кто будет тогда защищать? Вы считаете, что это должны делать только люди с автоматами, что у них нет жен и детей? У них есть и родители, и семьи. А чем они мотивированы на поле боя?
Владимир Зеленский, президент Украины
Напомним, что в российских министерстве по обороне и министерстве по иностранным делам не раз обращали внимание на то, что украинские военные используют мирных жителей в качестве "живого щита", преднамеренно размещая собственную тяжелую военную технику и боевые позиции в жилых кварталах.
Зеленский сообщил, что получил от партнеров сигналы о готовности России к переговорам.
Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України
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